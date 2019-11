‘Moordenaar van Humeyra overgeplaatst na bedreigen van Peter R. de Vries’

Bekir E., de moordenaar van de 16-jarige Humeyra, is overgeplaatst naar een speciale afdeling van de gevangenis omdat hij plannen beraamde om misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en John van den Heuvel te bedreigen. ,,Omdat hij blijkbaar vindt dat wij op televisie nogal hard over hem geoordeeld hebben,” zegt De Vries, die het nieuws zelf net naar buiten heeft gebracht.

Bekir E. sprak op 11 november telefonisch met zijn broer over De Vries en Van den Heuvel. Bekir zou, zo meldt De Vries, gezegd hebben ‘Hé broer, als ik een lange straf krijg gaan we op mijn manier John van den Heuvel bedreigen, want die kankerlijer heeft slecht over mij gepraat. En als klap op de vuurpijl gaan we die hazenlip van een Peter R. de Vries bedreigen'.

Justitie beoordeelde het afgeluisterde telefoongesprek als ernstig en heeft Bekir daarop overgeplaatst naar een afdeling voor problematische gedetineerden, aldus De Vries. Het stoort de misdaadverslaggever dat hij dit via via moest horen en niet op de hoogte is gebracht. ,,Ik heb dat ook even met John besproken, daar gaan wij wel opheldering over vragen. Ik vind dat wij hiervan op de hoogte hadden moeten worden gebracht,” zegt De Vries tegen deze site.

Advocaat Jac Taekema van Bekir bevestigt dat zijn cliënt onlangs op een speciale afdeling is gezet naar aanleiding van een telefoongesprek. Volgens Taekema moet je de bedreigingen van van Bekir zien ‘als uitlatingen van een psychiatrisch patiënt'. ,,Uitlatingen die hij heeft gedaan vanwege in zijn ogen slechte verslaggeving van mensen die nooit bij de rechtszaken zijn geweest.”

20 jaar cel en tbs

Tegen Bekir E. werd 15 november 20 jaar cel en tbs geëist. Hij zei tijdens de rechtszaak dat hij spijt heeft, maar geeft voortdurend anderen de schuld van het feit dat het eind 2018 misging tussen hem en zijn ex-vriendinnetje Humeyra, die hij op haar school doodschoot. In de gevangenis zou Bekir regelmatig rondbazuinen dat zij haar verdiende loon heeft gekregen omdat ze zou hebben gelogen over haar leeftijd, beweert hij. 13 december doet de rechter uitspraak in zijn zaak.