Moordenaar van Jesse Dingemans mag mogelijk Groningse tbs-kliniek verlaten

De afgelopen vier jaar zat C. in de tbs-kliniek in Groningen. Daar zijn ze erachter gekomen dat de man aan Asperger lijdt, een autistische aandoening. Hij heeft verder antisociale en narcistische trekken, is agressief en gebruikt cannabis. Eén van zijn behandelaars zei vandaag dat er op dit moment nog wel af en toe problemen zijn met het reguleren van zijn agressie. Wel zit hij op de zogenaamde 'uitstroom-unit'.



De rechtbank in Breda moet de komende twee weken een beslissing nemen over het verlengen van de tbs. De verwachting is dat die wordt verlengd. De rechtbank kan kiezen tussen één of twee jaar verlenging. Officier van justitie Kristel Simpelaar eiste twee jaar verlenging. ,,Resocialisatie zal in elk geval nog twee jaar duren.’’ Het transmuraal verlof is een voorstadium van het proefverlof. Tbs’ers die met proefverlof gaan, krijgen nog meer vrijheid.