Moordverdachte Thijs H. zat in sociaal isolement en ondernam zelfmoordpoging

Thijs H. werd woensdagavond door de politie opgepakt nadat zijn naam en foto’s werden vrijgegeven en hij op de nationale opsporingslijst was geplaatst. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes en het doden van een vrouw van 63 en een 68-jarige man op de Brunssummerheide, bij Heerlen. De drie slachtoffers hebben met elkaar gemeen dat zij alle drie een wandeling maakten met hun hond.

Volgens verschillende bronnen die deze nieuwssite heeft gesproken was H. in een sociaal isolement terecht gekomen en kon hij daar moeilijk mee omgaan. Hij zou zich zelf steeds verder afzonderen en minder contact maken met anderen. H. sprak daarover met een psycholoog. Het OM bevestigt dat hij in behandeling was bij een GGZ-instelling in Maastricht. Ook zou hij antidepressiva slikken om zijn gemoedstoestand te verbeteren. Mensen dicht bij de familie van H. vrezen dat juist deze medicijnen ertoe hebben bijgedragen dat H. drie mensen heeft doodgestoken. Zij denken dat hij door de pillen juist in een psychose is geraakt. ,,Dit past totaal niet bij hem. Hij is een teruggetrokken muurbloempje. Totaal niet agressief.” Ook zou H. geen verleden hebben met drugs of alcohol. Ook heeft hij geen strafblad.

De politie was H. woensdagmiddag al op het spoor gekomen. De politie meldde zich toen al bij de ouders van H. in het Limburgse Brunssum. Buurtbewoners zagen busjes van de recherche de straat inrijden en rechercheurs de woning ingaan. Maandag was H. hier nog gezien, toen hij de hond van de familie uitliet. Zelf woonde H. in Den Haag: buurtgenoten hadden onlangs nog gezien dat een verhuisbusje werd volgeladen met spullen. De familie van H. vreesde dat het vrijgeven van foto’s en informatie over Thijs ertoe zou leiden dat H. opnieuw een zelfmoordpoging zou doen. ,,Daar waren zij echt heel bang voor,” zegt een ingewijde.

Labiele geestelijke gesteldheid

De politie adviseerde om de man niet zelf te benaderen, mede in verband met zijn ‘mogelijk labiele geestelijke gesteldheid’. Uiteindelijk werd H. ergens in Zuid-Limburg door de politie aangetroffen en aangehouden. Waar hij precies werd aangehouden wil de politie niet zeggen. Ooggetuige Patrick Candel had H. eerder die dag gezien bij hotel Berglust, aan de Bemelerberg in Bemelen. ,,Hij stond daar met de handen in zijn zakken om zich heen te kijken’’, vertelt hij. ,,Op mij maakte hij een verwarde indruk. Hij leek mij meteen niet helemaal 100 procent te zijn. We keken elkaar aan en op dat moment draaide hij direct zijn gezicht van mij weg. Alsof hij niet gezien wilde worden. Hij bleef daar maar staan en verroerde zich ook niet. Dat vond ik heel vreemd.”

Afgelopen zaterdag draaide H. volgens een buurman door in zijn nieuwe woning aan de Hooikade in Den Haag. De badkamerdeur van de woning werd door H. vernield. ,,Er kwam alleen maar vreemde taal uit, hij was heel erg verward. Ik denk dat hij heel erg dronken was of zo. Ik kon niet echt hoogte van hem krijgen,” aldus de buurman. De politie heeft donderdag een groot gedeelte van de dag onderzoek gedaan in de woning. Wat dat onderzoek heeft opgeleverd is nog niet duidelijk. Thijs H. is door de politie in beperking geplaatst, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Die wil verder geen mededelingen doen over de zaak. ,,Ik denk dat het goed is in deze zaak dat iedereen even tot rust komt en afwacht wat er naar buiten gaat komen.”