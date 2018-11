Moordwapen stond op Nathalie Polaks laatste foto

Oliebollen met een vuurwerkfontein, chips, sterke drank. Een tafereeltje van een bescheiden oudejaarsviering was de allerlaatste foto die de 21-jarige Nathalie Polak 31 december 2017 op Facebook zette. Dat de fles wodka op de foto haar fataal zou worden, kon ze niet vermoeden. Vandaag is de rechtszaak.

Eerder die oudejaarsdag wenste ze haar Facebookvrienden vast een gelukkig nieuwjaar. Ze drukte ze op het hart: ‘pas goed op je zelf’. Een kwartier voor 2018 begon, veranderde ze nog maar eens haar profielfoto.



Een paar uur later, om 05.45 uur, vindt de brandweer haar lichaam in haar appartement aan de de Concorde in Buren. Het is een appartement in een project voor begeleid wonen. Burgemeester Jan de Boer die zich naar de plek des onheils snelt, hoort vrijwel direct dat het goed mis is.

Hondje en twee katten

Op straat weten omwonenden al vrij snel dat het de 21-jarige Nathalie is die bij de brand is omgekomen, samen met haar hondje en twee katten. Een rechercheteam van dertig agenten begint een groot rechercheonderzoek dat de naam Ivoorkust krijgt. Getuigen zeggen dat het op de bovenste etage van de Concorde onrustig is. Onderling is het haat en nijd. De politie staat geregeld op de stoep. Of Nathalie daarbij betrokken is, is onduidelijk. Zeker is wel dat de 21-jarige terug wil naar Tiel. Waar ze vandaan komt en waar haar familie woont. Half december heeft ze een gesprek over een verhuizing.

Vrijdag 5 januari maakt de politie bekend dat Nathalie Polak door een misdrijf om het leven is gekomen en dat de brand is aangestoken. Op dinsdag 16 januari wordt de 46-jarige Tielenaar Gerard van D. gearresteerd. De dagen erna is er weer veel politieactiviteit rond de Concorde.

Wodka

De politie zoekt drankflessen, zo blijkt. Precies de flessen sambuca en wodka die op Nathalies laatste Facebookfoto staan. Officier van justitie Aidan van Veen denkt dat Gerard van D. Nathalie met de wodkafles heeft geslagen. Vermoedelijk worden die klappen op haar hoofd haar fataal. Bij de sectie wordt nauwelijks roet in Nathalies longen gevonden: van de brand heeft ze niets gemerkt, denkt de patholoog.

De politie verdenkt Van D. al snel. Volgens zijn advocaat wordt zijn telefoon daags na de moord al afgetapt. Van D. zegt dat hij niet weet of Nathalie nog leefde toen hij het appartement verliet. Getuigen verklaarden dat hij al voordat Nathalies dood publiek bekend was, dingen heeft gezegd waaruit bleek dat hij wist dat ze was overleden.

Mengsmering

Tijdens verhoren geeft de Tielenaar toe dat hij Nathalie heeft geslagen, maar volgens hem verdedigde hij zich omdat zij hem aanviel in een woedeaanval. Volgens de verdachte had Nathalie zelf met brandbare vloeistoffen gesprenkeld en was brand ontstaan door kaarsjes. Van D. zegt dat hij een jerrycan met mengsmering – bromfietsbrandstof – heeft omgeschopt.