Moordzaak Nicky Verstappen: grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit

Meer dan de eerder genoemde 15.000 mannen krijgen een oproep om mee te doen aan een groot DNA-verwantschapsonderzoek naar de moord op Nicky Verstappen in 1998. Om hoeveel het precies gaat, maakt de politie morgen bekend. Hoofd-Communicatie in het onderzoek Dick van Gooswilligen noemt het aantal van 23.000 dat vanmorgen werd genoemd in een persbericht 'voorbarig'.

De politie neemt wangslijm af van de mannen binnen een bepaalde leeftijdscategorie die nu of in 1998 in de buurt van de Brunssummerheide woonden, waar de elfjarige Nicky werd vermoord.

Als iemand familie is van de man van wie de sporen zijn gevonden bij het onderzoek naar de moord op Nicky, kan dat uiteindelijk leiden naar de dader. ,,Als de deelnemers geen match hebben met het aangetroffen spoor, dan kunnen veel families worden uitgesloten'', aldus de politie. ,,Ook dit helpt het onderzoek enorm.''

Nieuwe methode

Het DNA-verwantschapsonderzoek is het grootste ooit in Nederland, meldt de politie op haar websitepagina over het onderzoek. Bij het afnemen gebruikt de politie een nieuwe methode. Daarbij wordt celmateriaal afgenomen met een sponsje in plaats van met vier wangslijmvlieskrabbertjes. Dat is sneller en goedkoper, zei specialist Forensische Opsporing Antoon te Brake bij de politie-eenheid Oost-Nederland eind vorig jaar. Daarnaast wordt het afgenomen celmateriaal meteen op een opslagkaartje geïsoleerd en is daardoor makkelijker te verwerken.

,,Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, want het gaat slechts om enkele minuten. Maar bij een grootschalig DNA-onderzoek zoals in Limburg op de planning staat, is de tijdwinst aanzienlijk. Daarnaast wordt op het opslagkaartje uit de nieuwe set het DNA al geïsoleerd van het celmateriaal. Ook dit levert een tijdsbesparing op. Bovendien zijn de sets goedkoper.''

Jeugdkamp

Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide vermoord. Hij was daar met andere kinderen uit het Limburgse kerkdorpje Heibloem.

Volledig scherm De bungalowtent waar Nicky sliep. © Politie

In 2011 liet justitie het graf openen van de man die destijds leider was van het zomerkamp. Maar DNA-vergelijking sloot hem als dader uit. Ook bij honderd mannen uit de omgeving van Nicky, onder wie de begeleiders van het zomerkamp, werd toen wangslijm afgenomen. Dat onderzoek leverde niets op.

Het College van procureurs-generaal gaf vorig jaar toestemming voor een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dat gaat in februari van start. Eind vorig jaar werd al DNA afgenomen bij 1.500 mannen.