Morgen of woensdag kans op eerste zomerse dag van dit jaar: zelfs 27 graden mogelijk

VideoDe kans is groot dat het deze week voor het eerst dit jaar zomers warm wordt in De Bilt. Naar verwachting kan dit morgen of woensdag gebeuren. De laatste keer dat het met 25 graden of meer zomers warm was op het weerstation, was op 21 september 2020. Die dag werd het 25,3 graden in De Bilt.

De zomer is eindelijk in het land. ,,Het zomerse weer van deze week wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied dat ten noorden van ons land ligt. Bij ons is er een oost- tot zuidoostenwind, wat betekent dat een deel van de warme lucht naar Nederland wordt geblazen”, vertelt meteoroloog Yannick Damen van Weerplaza.



Morgen is de kans dat het 25 graden wordt in De Bilt ongeveer 40 procent, woensdag is die kans 80 procent. ,,Daarmee valt de eerste officiële zomerse dag precies aan het begin van de meteorologische zomer, die op 1 juni begint”, aldus Damen.

Lees ook Nog meer zomers weer op komst

Volledig scherm Mensen genieten van de zon bij de Karpendonkse Plas in Eindhoven. © ANP

Laat dit jaar

De eerste zomerse dag op het landelijke hoofdstation komt dit jaar laat. Normaal dient de eerste keer 25 graden in De Bilt zich rond 14 mei aan. Damen: ,,Dat het dit jaar nog niet tot een zomerse dag kwam, heeft te maken met de windrichting. Die was vaak noord of west en daarmee werd koele lucht vanaf het koude water van de Noordzee naar ons land geblazen.”



Opvallend: op 9 mei behaalde De Bilt net geen zomerse dag. Met 24,9 graden kwamen we toen 0,1 graad tekort. Vorig jaar vond de eerste zomerse dag in De Bilt plaats op 21 mei. In 2019 gebeurde dat op 1 juni. Regionaal was dit jaar al sprake van een zomerse dag. Zo werd het op 31 maart voor het eerst zomers warm in Arcen (26,1 graden), Eindhoven (25,3 graden) en Ell (25,1 graden). Dat was de op een na vroegste datum ooit.

Zomers warm

Dat het in delen van Nederland zomers warm wordt de komende dagen, is in ieder geval zeker. In het zuiden en oosten loopt het kwik morgen op naar 25 tot 26 graden. Woensdag kan het in het zuidoosten lokaal zelfs ruim 27 graden worden. Daarbij schijnt de zon volop, maar trekken ook sluierwolken over het land. Morgen is het iets zonniger dan woensdag. ,,Ondanks de sluierwolken ligt beide dagen verbranding op de loer. Met zonkracht 7 kan een lichte huid al in 10 tot 20 minuten verbranden”, waarschuwt de weerman.

Vanaf donderdag neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Wel blijft de temperatuur voorlopig ruim boven de 20 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het weer: