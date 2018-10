Morgen stormachtig weer en urenlang regen

Het gaat urenlang regenen en er wordt veel wind verwacht. Zeker in de ochtend zal het lijken of de temperaturen maar net iets boven het vriespunt liggen. ,,In heel het land wordt zo’n 20 tot 30 millimeter regen verwacht. In het westen van het land is er kans op nog meer neerslag.” In de Limburgse heuvels kan er natte sneeuw vallen, al denkt Klaassen niet dat het blijft liggen.



Het gebeurt niet zo vaak dat er een zuidoostenwind over Nederland raast. Rond een lagedrukgebied trekt de wind altijd aan en dat gaat morgen dus ook gebeuren. ,,Aan zee kan het zelfs stormachtig worden met windkracht 8. Er zijn ook zware windstoten mogelijk van 75 tot 100 km per uur.” Volgens Klaassen moeten we niet gek opkijken als we morgen records gaan breken tijdens de spits. ,,We hebben alle ingrediënten voor extreme drukte op de wegen: wintertijd, geen vakanties en onstuimig, nat weer.”