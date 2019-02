Morgen Warmetruiendag? 17 graden, rokjesdag!

Moeder natuur heeft het mooi geregeld: morgen, op vrijdag - de nationale atv-dag, wordt het zonovergoten en kan er zomaar een warmterecord sneuvelen. In het zuiden van het land kan het wel 17 graden worden. Wie moet werken: in het weekeinde blijft het lenteachtig.

,,Je hoort mij niet zeggen dat dit prachtige weer jammer is’’, lacht Petra Lettink, directeur van het Klimaatverbond. Morgen is het officieel Warmetruiendag, een initiatief van het Klimaatverbond. De bedoeling is dat thuis en op kantoor de verwarming een paar graden lager gaat om zodoende CO 2 te besparen. Met een dikke trui en warme choco blijf je warm.

Volledig scherm Jammer van alle publiciteit, een warme trui is morgen echt niet nodig. © Klimaatverbond Maar dat is niet nodig morgen. Vogels fluiten je 's ochtends wakker, krokusjes bloeien; het voelt als lente. Ook Lettink hangt haar trui terug in de kast. ,,Ik zie het maar zo: Deze warmste Warmetruiendag ooit brengt ook het gesprek op gang dat we steeds meer extremen krijgen.’’

Maar zo extreem zijn uitschieters naar 15 graden in februari helemaal niet, weet Weerplaza. Om de paar jaar gebeurt dat wel. Ook in 1912, 1914, 1949, 1957, 1959, 1961, 1964, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, en 2008 werden er in wintermaand februari warmterecords in De Bilt (het landelijke meetpunt) gebroken waarbij het kwik richting de 15 graden kroop.

,,De warmste 15 februari was in 2017 toen werd er in Maastricht 17,1 graden Celsius gemeten’’, zegt weerman Raymond Klaassen. Morgen verwacht hij temperaturen van 13 graden in het noorden tot 17 graden in het uiterste zuiden. Nauwelijks wind en geen wolkje te bekennen. Uit de wind en in de volle zon voelt het als 20+. Kortom: terrasweer. Misschien wel rokjesdag als het daadwerkelijk als lente voelt. Er is nog niet veel kans op verbranding door de zon. Hij staat nog laag. Alleen mensen met een heel gevoelige huid kunnen er iets van merken. Gisteren was trouwens de eerste lokale lentedag met 15,4 graden in Maastricht.

Elfstedentocht

Ook in het weekeinde kunnen er records aan flarden gaan. Zaterdag bijvoorbeeld. Het record voor De Bilt uit 1998 staat op 15,1 graad. ,,Dat zou er zomaar aan kunnen gaan.’’ Ter vergelijking: De koudste 15 februari stamt uit 1956 toen in de nacht na de roemruchte elfde Elfstedentocht (de enige zonder winnaar, omdat de eerste vijf gediskwalificeerd werden) in De Bilt een temperatuur van - 19,5 graden werd genoteerd.

Normaal gesproken is midden februari de koudste periode van het jaar. De maxima liggen dan rond 5 graden en ‘s nachts is het rond het vriespunt. Het vroege lenteweer dat een groot deel van Europa krijgt is het gevolg van een hogedrukgebied boven de Alpen dat ervoor zorgt dat er warme lucht uit Zuid-Europa naar ons toestroomt.