‘Moskou zal in zaak-MH17 geen voorbeeld nemen aan Iran’

Het is opvallend: na de schuldbevestiging van Teheran trekken gebruikers van sociale media collectief de vergelijking met het gedraai van Moskou in de zaak-MH17. ‘Dus nu weten we: de moellahs zijn moediger dan Poetin’, reageert een van hen op Twitter. Ook Pavel Kanygin, journalist van de Russische oppisitiekrant Novaja Gazeta en nauw betrokken bij de verslaggeving rond MH17, doet een duit in het zakje. ‘De Iraniërs hebben meer ballen dan zij in het Kremlin. Ze erkennen de aanval op de Oekraïense Boeing en realiseren zich, dat het beter is dat meteen te doen, dan na vele jaren van schaamte (misschien hebben ze lering getrokken van de fout van de kameraden in Moskou)’, schrijft Kanygin op Facebook.