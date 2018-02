Moslima's emanciperen in stilte

Om te zien wat er werkelijk gaande is onder moslimvrouwen, moeten we ‘onze Westerse bril afzetten’. ,,We kijken naar hun emancipatie om te zien of het gaat zoals wij wíllen dat het gaat. We focussen op: kunnen we het zien in het straatbeeld? Dragen vrouwen wel of geen hoofddoek?”, zegt onderzoekster Sahar Noor. ,,We willen graag ons eigen verlichtingsideaal terugzien, maar de discussie beperken tot een lapje stof is dom. De islam bestaat nu eenmaal uit veel verschillende interpretaties en meningen.”