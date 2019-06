Motorrijder gewond na ernstig ongeval op A1 bij Laren

N33 een weekend dicht vanwege wegwerk­zaam­he­den

15:50 De N33 tussen Gieten en Veendam is dit weekend in beide richtingen afgesloten omdat er aan de weg wordt gewerkt. Dit in verband met een eerder ongeluk waarbij een vrachtwagen met 30.000 liter mest op de weg kantelde. Een stof in de mest tast het asfalt aan.