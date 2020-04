Motorrijders massaal de weg op ondanks corona, meer maatregelen op komst

Tot het weekend volop lenteweer, Pasen wordt frisser

11:24 Volop lenteweer deze week. In het binnenland liggen de temperaturen rond de 20 graden, in het zuidoosten zelfs nog iets hoger. Het zou zomaar kunnen dat vandaag de eerste officiële warme dag van het jaar wordt. Daarvoor moet in De Bilt minstens 20,0 graden worden gemeten.