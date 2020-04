‘Mr. Bluetooth’ en voormalig hoogleraar Universiteit Twente: ‘Aanpak corona-app is bedroevend’

‘Mr. Bluetooth’ heeft zich bewust een tijdje afzijdig gehouden in de hele discussie rond de corona-app die het kabinet enkele weken geleden aankondigde. ,,De hele aanpak van de corona-app is bedroevend’’, vertelt hij. ,,Zowel vanuit het kabinet als hoe de samenleving hiermee omgaat. Een groot mediacircus waarbij 17 miljoen experts in het weekend hun ‘mening’ mogen geven.”



De voormalig hoogleraar Mobiele Radio Communicatiesystemen aan de UT noemt een goede corona-app een ingewikkelde puzzel, die niet binnen enkele weken gelegd kan worden. ,,Dan doe je het vakgebied toch echt tekort. Wat zouden we ervan vinden als de minister tijdens een persconferentie vraagt om met voorstellen voor een vaccin te komen, ja iets met chloroquine erin?” Haartsen ontwikkelde in de jaren 90 de bluetooth-technologie toen hij in dienst was bij het Zweedse Ericsson, dat destijds een vestiging had in Enschede. De oorspronkelijke patenten, hij heeft er ruim tweehonderd, staan op zijn naam.



Inmiddels zit de technologie in ruim 30 miljard apparaten – van smartphones en luidsprekers tot Apples AirPods – en daar komen er jaarlijks ruim 4 miljard bij. Het leverde de van oorsprong uit het Overijsselse Hardenberg stammende, maar al sinds tijden in Drenthe wonende, Haartsen in 2015 een plek op in de prestigieuze Amerikaanse National Inventors Hall of Fame, samen met onder anderen Thomas Edison en de gebroeders Wright.