Mr. Frank Visser: Katten verplicht binnenhouden kan simpelweg niet

Als iemand weet of katten vaak tot burenruzies leiden, is het wel televisierechter mr. Frank Visser. En nee, bij zijn burenruzieprogramma komt overlast van katten en poezen maar weinig voor. ,,Behalve als het iemand is met twintig katten of zo, maar dan gaat het vooral om stankoverlast. Laatst nog gehad. Maar over twee poezen of zo, nee. De top 3 van ergernissen is: geluidoverlast, erfafscheidingen en parkeren. Katten staan niet eens in de top 10.''

Bijten

Volgens Visser is de kat binnenhouden, zoals de SGP in Kapelle wil, niet in de wet te verankeren. ,,Veel gemeenten hebben in plaatselijke verordeningen staan dat de hond op de openbare weg aangelijnd moet zijn, maar katten niet. Dat is al eeuwen zo, dat is historisch zo gegroeid. En ook wel logisch: een loslopende hond kan gevaarlijk zijn. Hij kan bijten bijvoorbeeld, als-ie niet goed opgevoed is. Of zomaar de weg op rennen. Dat is bij katten niet. Bovendien: wie gaat loslopende katten vangen om daarna een boete te kunnen uitdelen? Een hond is gewend naar de mens te luisteren, die vang je wel, los op straat. Maar een kat? Ik geef het je te doen. Hoe ga je dat handhaven?''

,,Mensen verplichten katten binnen te houden, kán ook simpelweg niet'', vervolgt de rechter die tegenwoordig bij SBS rechtspreekt. ,,Het is volkomen tegen de natuur. Een kat die eenmaal gewend is buiten te lopen, hou je niet binnen, al moet-ie door het wc-raam. Een Romeinse keizer heeft ooit in de wet laten zetten dat het niet meer vloed mocht worden. Gevolg: hij ging bij de zee staan, het werd tóch vloed en hij verzoop. Katten proberen aan te lijnen of binnen te houden, is hetzelfde: ik wens je veel succes, het gaat gewoon niet lukken. Het heeft ook geen zin te roepen dat de kat van de buren niet meer in je tuin mag. Want zodra hij weg is, komt een andere kat uit de buurt je tuin in. Katten hebben nou eenmaal territoriaal gedrag.''



Toch kan Frank Visser zich best voorstellen dat een gewone huiskat leidt tot een item in zijn programma. ,,Er kan best overlast ontstaan, van een buurman met drie of vier katten. Maar meestal is dat goed op te lossen. Het wordt pas een probleem als de ene buurman roept: 'Hou je kat binnen', en de ander zegt: 'Zoek het lekker uit'. Dan zou je, als er echt sprake is van overlast, kunnen besluiten dat er een erfafscheiding moet komen. Maar als je echt geen loslopende katten meer wil in je gemeente, dan moet je alle katten in Nederland gewoon verbieden.''