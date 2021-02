Mug doodgeslagen? Stuur ’m per post naar Wageningse universiteit voor onderzoek

Hotspots

,,Het is niet iets om echt angst voor te hebben, maar we willen alert zijn’’, zo verklaart hij. Door dode muggen te onderzoeken wil de universiteit te weten komen welk risico mensen lopen om via de mug het westnijlvirus te krijgen. Ook willen de onderzoekers die ermee bezig zijn inzicht krijgen in welke steekmuggen veel voorkomen, welke overlast ze veroorzaken en waar ze het bloed vandaan halen waar ze van leven: van mensen, of bijvoorbeeld van paarden of vogels?

Echte tuincultuur

Het westnijlvirus wordt van vogels via muggen overgebracht op mensen. In het zuiden van Europa komt het virus veel meer voor dan hier, tot nu toe. ,,Het is niet onwaarschijnlijk dat het aantal muggen met het westnijlvirus zich hier gaat uitbreiden, omdat we een echte tuincultuur hebben met veel bakjes en niet afgedekte regentonnen waar de mug zich in thuis voelt. Het is hier ook nog eens vogelrijk. De kans dat je het westnijlvirus hier oploopt, is nu nog klein. Maar we moeten voorbereid zijn, vandaar dat we er gedegen onderzoek naar doen.’’