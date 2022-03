Muggen en wespen leggen mogelijk het loodje door de kou

Daar sta je dan, netjes bijtijds de winterbanden vervangen voor zomerexemplaren. De temperatuur is alweer een paar weken boven de 7 graden en dan presteren zomerbanden beter. Maar nu is er nachtvorst op komst en gaat het in de nacht van donderdag op vrijdag sneeuwen. Dat verdwijnt niet direct: op sommige plekken kan wel 10 centimeter vallen en de verwachting is dat we wakker worden in een wit winters landschap.