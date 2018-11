Museumkaart moet gegevens delen met de belastingsdienst

De Belastingdienst wil informatie over data en locaties waarop de museumkaart is gebruikt in een periode van ruim drie jaar. De gegevens moeten meer duidelijkheid geven over de woonplaats van een mogelijke belastingontduiker. Het vermoeden bestaat dat deze vrouw niet zoals zij zelf beweert in het buitenland woont, maar in Nederland en dus belasting moet betalen.