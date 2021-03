Mysterie in Helmond: loodzware kluis ligt urenlang midden op straat

Omwonenden hoorden wel een harde knal, maar sloegen er niet direct op aan. Volgens omstanders werd pas na een uur of twee contact gezocht met de politie, rond 22.30 uur. Ook voor de agenten is het een raadsel. Zit er iets in? Is hij ergens gestolen? Het ding zit goed op slot.



Het lijkt erop dat hij van een voertuig is afgevallen. Mogelijk is de spanband met haak - die nog om de kluis heen zit - losgeschoten. Op de straat en kluis zijn sporen van een val te zien.



De brandweer kwam erbij, maar kreeg met de beschikbare apparatuur het gevaarte niet opgetild. Daarom is een autobergingsbedrijf ingeschakeld. De kluis is met een takelwagen meegenomen en zal elders worden onderzocht.