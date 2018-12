Mysterie: man ligt dood op A73, vrouw zwaargewond in naastgelegen maisveld

videoOp de A73 bij Sint Odiliënberg in Limburg is vannacht een dode man aangetroffen. Ook heeft de politie in een maisveld in de buurt van de snelweg een auto gevonden met daarin een zwaargewonde vrouw. De politie tast nog in het duister en spreekt voorlopig van een ‘mysterieuze zaak’.

Wat er vannacht precies is gebeurd op de A73, is nog volstrekt onduidelijk. De politie kreeg rond 00.30 uur een melding binnen dat er ‘iets’ op de A73 lag. Het bleek het lichaam van een overleden persoon te zijn. Bij onderzoek in de omgeving stuitte de politie op een auto in het maisveld, op een paar honderd meter verwijderd van de snelweg. De inzittende, een zwaargewonde vrouw, is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het nu met haar is.

De politie weet niet of er een verband is tussen de dode man en de zwaargewonde vrouw. ,,Daar doen we op dit moment onderzoek naar", vertelt een woordvoerder van de politie Limburg. ,,Vannacht hebben we onder meer een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar eventuele meerdere slachtoffers. Het is immers opmerkelijk dat de twee personen op zo'n korte afstand van elkaar zijn aangetroffen. Maar er zijn geen verdere slachtoffers gevonden.”

Volledig scherm In de auto werd een zwaargewonde vrouw aangetroffen. © Etienne Zegers

De auto, een grijze sedan, is inmiddels door de politie weggetakeld en in beslag genomen voor verder onderzoek. Op foto's is te zien dat de auto zwaar beschadigd is. De A73 vanaf knooppunt Het Vonderen richting Venlo is inmiddels weer open. De politie kon nog niet vertellen op hoeveel afstand van de snelweg de auto in het maisveld is aangetroffen.

De politie roept eventuele getuigen op zich te melden.