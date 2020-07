Mysterieuze schutter(s) in Amsterdam: na vijf sterrenhotel nu voetbalschool beschoten

Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is in Amsterdam een pand beschoten. Afgelopen nacht gebeurde dat bij een indoor voetbalschool in Nieuw-West. Er vielen geen gewonden. Getuigen zagen volgens de politie twee verdachten op een scooter.

Het pand dat indoor voetbalschool Cluppi huisvest, is gelegen aan de Johan Huizingalaan. Omwonenden hoorden omstreeks 02.00 uur meerdere schoten en zagen twee verdachten wegrijden. Ze verplaatsten zich op op een scooter zonder kenteken in de richting van de Sloterplas, aldus de politie. De recherche vond meerdere kogelhulzen op straat en forensische speurders onderzochten de plaats delict.

Cluppi-eigenaar Abdellah Ahrouch werd naar eigen zeggen wakker gebeld en hoorde toen van de beschieting. ,,Ik kreeg de mededeling dat het pand beschoten was en ben er met spoed naartoe gegaan. Ik zag de kogelgaten zitten en was er veel politie aanwezig”, verklaarde hij tegenover Het Parool.

Waarom zijn pand is beschoten, weet Ahrouch niet. ,,Ik heb geen idee uit welke hoek dit komt. De politie heeft ook niets gezegd. Ze zal er in de loop van de middag nog over berichten. Wij gaan aangifte doen.”

Jeugdhulp

Op de website van de voetbalschool is te zien dat de voetbalschool samenwerkt met Level, een organisatie die ‘jeugdigen en gezinnen helpt die aansluiting met de samenleving missen’. Tot 1 juli heette die organisatie ‘Spirit!’ Ook werkt de voetbalschool nauw samen met stadsdeel Nieuw-West.

W Hotel

In de nacht van dinsdag op woensdag werd er ook al een pand in Amsterdam beschoten. Het ging toen om het W Hotel op de Spuistraat in het centrum. Bij die schietpartij raakte eveneens niemand gewond. Wel waren er kogelgaten te zien in meerdere deuren. De politie kan nog niet zeggen of de schietpartijen verband met elkaar houden maar onderzoekt dat wel.

De Johan Huizingalaan is de afgelopen jaren vaker het toneel van schietpartijen en granaataanslagen geweest. Twee jaar geleden werd de straat in een week tijd opgeschrikt door een explosie, twee beschietingen en de vondst van een handgranaat. ‘Dit kun je geen incident meer noemen,’ stelde burgemeester Halsema toen over de criminele praktijken in de straat, die zich kort na elkaar opvolgden.

Er werd toen tijdelijk een mobiele politiepost in de straat geplaatst en extra mankracht vrijgemaakt om te patrouilleren in de straat.

