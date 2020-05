Mysterieuze ziekte vanuit België treft Brabantse egels: ‘Zestig procent overleeft het niet’

,,Bij sommige egels is het zelfs zo erg dat de neusgaten dichtgedrukt worden. Deze dieren stikken of moeten we laten inslapen. We kunnen er dan niets meer aan doen. Dat is te stressvol voor zo’n beest”, vertelt Denise Smits van het Vogelrevalidatiecentrum (VRC) in Zundert. Vanuit de hele provincie worden hier zieke egels naartoe gebracht.