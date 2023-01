Na 12 dagen nog geen spoor van vermiste Inna, zoektocht gaat door

Maksymenko (50) vertrok op 22 december, de donderdag voor kerst, 's ochtends vroeg uit herberg Oer ‘t Hout in Grou (Friesland), die al enkele maanden wordt gebruikt als opvanglocatie voor 170 Oekraïense vluchtelingen. De herberg bevindt zich pal aan het water. Maksymenko werd voor het laatst om 06.45 uur gezien in de buurt van de kade van het Pikmeer bij Grou.

Politie en particulieren zoeken al dagenlang op en in het water bij Grou. Ook op het land wordt gezocht. Vorige week verspreidde de politie naast haar signalement ook nog een foto, maar dat leverde geen bruikbare tips op. ,,We hebben vooralsnog geen aanknopingspunten om ergens anders te gaan zoeken dan rond Grou", zegt een politiewoordvoerder. ,,We houden alle scenario's open, maar we maken ons ernstige zorgen over haar welzijn.”