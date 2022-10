Na 15 jaar huwelijk zei Julia dat ze transgender is, en Esther? Die bleef: ‘Ze is niet ineens een ander persoon’

Toch eindtijd aan asielop­vang in hotel Albergen: maximaal 10 jaar

De gemeente Tubbergen heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bepaald dat er maximaal tien jaar asielzoekers mogen wonen in hotel ‘t Elshuys in Albergen. Aanvankelijk was het voor onbepaalde tijd, maar daar waren omwonenden niet blij mee.

10 oktober