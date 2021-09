Na aankondiging coronapas 30.000 mensen per dag alsnog geprikt, maar aantal neemt weer af

Nadat het kabinet het coronatoegangsbewijs aankondigde, lieten later die week meer dan 30.000 mensen per dag zich vaccineren. Deze week zijn die aantallen weer ingezakt.

Wie naar een café of een theater wil, moet vanaf morgen laten zien dat hij of zij gevaccineerd is of getest is op corona. Na het aankondigen van deze maatregel op 14 augustus, lieten in de week daarop zo'n 30.000 mensen per dag alsnog een prik zetten. Maar de opleving in het aantal coronavaccinaties lijkt van korte duur. Nu zijn die aantallen weer gezakt naar tussen de 15.000 en 20.000, zo blijkt uit nieuwe cijfers die deze site bij de GGD's heeft opgevraagd. Frank Neervoort van koepelorganisatie GGD Ghor: ,,In de week voordat de invoering van de coronapas werd aangekondigd, zaten we op zo'n achtduizend afspraken per dag. Daar zitten we nu weer op. Dus het vlakt weer af.’’

,,De afgelopen week zijn er, met name in de jongere leeftijdsgroepen, meer vaccinaties gezet dan in de paar weken daarvoor’’, licht RIVM-woordvoerder Charlotte Menten toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kijkt samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) naar hoe de laatste niet-prikkers nog kunnen worden overgehaald. ,,Het is natuurlijk altijd je eigen keuze, maar wij kijken naar hoe je hen duidelijk kunt maken dat vaccineren de veiligheid van henzelf en anderen bevordert.’’

Tot en met zondag 19 september zijn in Nederland naar schatting 23,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 12,7 miljoen eerste en ruim 10,6 miljoen tweede prikken. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 83,5 procent een eerste coronaprik achter de rug en is 79,6 procent volledig gevaccineerd. Kijk je alleen naar de volwassenen dan heeft nu naar schatting 86 procent een eerste vaccinatie ontvangen en is 82,1 procent volledig gevaccineerd.

Minister Hugo de Jonge hoopt dat de invoering van de coronapas, net als in andere landen zoals Frankrijk en Portugal, ongevaccineerden over de streep trekt. Nederland begon als laatste EU-land met prikken, maar ging daarna ongeveer gelijk op met het EU-gemiddelde. Tussen begin juni en half juli liep Nederland uit op de EU. Maar sindsdien stagneert het aantal prikken weer. Eind augustus werden in Nederland zelfs de minste eerste prikken van de hele EU gezet. Nederland zat daarmee op het niveau van Roemenië en Ethiopië. En wat opmerkelijk is: ook in landen waar de vaccinatiegraad hoger is, wordt meer geprikt dan hier.

