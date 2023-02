Na bijna een week wordt 10-jarig nichtje van Nijkerker Emin uit het puin gered: ‘Het is een groot wonder’

aardbeving Gökhan (34) verloor dertig familiele­den: ‘Gelukkig leef ik nog, maar mentaal ben ik kapot’

De Rotterdamse Gökhan Kahraman (34) kan niet wachten tot hij terug naar Nederland kan komen. Hij lag in zijn geruïneerde slaapkamer tijdens de aardbeving in het zwaargetroffen Hatay en verloor dertig familieleden en twee goede vrienden. ,,Ik zie overal lijken liggen. De geur is overal. Ik trek het niet meer.”