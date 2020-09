Na dichte mist vandaag de laatste echte nazomerdag

Coronavirus LIVE | Reisadvies Frankrijk aange­scherpt, WHO ziet recordaan­tal coronage­val­len in week tijd

11:27 De coronaviruspandemie lijkt wereldwijd te versnellen met een recordaantal nieuwe gevallen in een week tijd. Vorige week is het aantal besmettingen gestegen tot bijna twee miljoen. Verder is het reisadvies voor Frankrijk aangescherpt. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.