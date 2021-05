Na een lange winter maakt de zon ons écht gelukkig

Eindelijk kunnen de winterjassen uit en de teenslippers aan. Het leek maar geen lente te worden, maar de komende dagen schijnt de zon uitbundig en stijgt de temperatuur tot boven de 20 graden. Volgens gelukspsycholoog Josje Smeets zorgt zon ook daadwerkelijk voor geluk. ,,Zonnestralen zorgen voor een chemisch proces in ons lichaam. Het begint bij de aanmaak van vitamine D. Hierdoor maak je weer hormonen aan, zoals serotonine en endorfine. Dat zijn de feelgood-hormonen. Van endorfine krijg je vooral energie en serotonine zorgt voor een geluksgevoel. Dat zie je niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. Ook zij worden blijer en krijgen zin om te paren.’’

Depressie

Het is volgens Smeets hard nodig dat de zon Nederland verwarmt. ,,In de winter zijn er in ons land meer mensen depressief. Het sombere weer duurde dit jaar behoorlijk lang. Ik merkte dat ook in mijn praktijk. De mensen die ik coach om geluk te hervinden, snakten naar warmer weer. Ze zijn gebaat bij helder daglicht. Maar als het heel de dag pijpenstelen regent, ga je niet naar buiten. Daar knapt je humeur niet echt van op. De overgang van winter naar lente is voor ons dan ook heel belangrijk. Als het eenmaal zomer is en het langere tijd warm weer is, zijn we het gewend. Op dit moment zijn we nog extra ontvankelijk voor de kracht van de zon. Komt bij dat ons lijf zo is gebouwd dat we minder energie hoeven te verbruiken door de warmte. Dus zijn we minder snel vermoeid.’’

Nu we langzamerhand uit de lockdown komen en de versoepelingen sneller worden doorgevoerd, is er volgens geluksexpert Patrick van Hees sprake van een dubbel effect. ,,Én de zon schijnt én we mogen steeds meer. Tijdens de afgelopen coronaperiode was er relatief veel stress doordat we minder controle hadden over de situatie. We waren door de coronamaatregelen beperkt in ons doen en laten. Die controle komt stap voor stap terug. We kunnen ons weer opladen voor een bezoek aan musea, restaurants, theaters en bioscopen. En, ook niet onbelangrijk, we mogen thuis weer meer mensen ontvangen. Samen in de tuin of op het balkon zitten en genieten van elkaar en het zonnetje. Vaak werd geroepen wanneer het licht aan het einde van de tunnel eindelijk in zicht kwam. Nou, het begint er aardig op te lijken. We bloeien op’’, stelt Van Hees vast.

Quote Het effect van de zon is nu groot, maar als het lang warm blijft gaan we weer klagen dat het zo benauwd is Geluksexpert Patrick van Hees

Volgens hem kan dit dubbele effect ook zorgen voor minder scherpe tegenstellingen in de maatschappij. ,,De coronamaatregelen hebben de polarisatie in ons land aangewakkerd. Nu we meer mogen en het weer meewerkt, kunnen die scherpe kantjes eraf gaan. Aan de andere kant moeten we de boel ook niet overschatten. Het effect van de zon is nu groot, maar als het lang warm blijft gaan we weer klagen dat het zo benauwd is. Of krijgen we last van muggen en andere stekende insecten. En je gaat ook niet elke dag op het terras zitten, want dat is met de huidige horecaprijzen niet te betalen.”

Explosie van groen

Voor de natuur was de natte meimaand juist geen straf. De regen heeft gezorgd voor een explosie van fris, vers groen. Dat was het afgelopen jaar wel anders. Het droge voorjaar liet de vegetatie grotendeels verschrompelen. Nu zijn de omstandigheden een stuk beter. Door de warmte van de komende dagen in combinatie met het vocht dat in de bodem zit, ontstaat er een groeispurt in de natuur. Volgens tuinspecialist en bioloog Romke van de Kaa is het uitzonderlijk dat tulpen eind mei nog steeds in bloei staan. Doordat de bestuivende insecten wegbleven, stonden de bloemen langer open. Die lage temperaturen zijn volgens hem funest voor veel insecten. ,,We hadden eerder dit voorjaar een paar warme dagen, waardoor insecten te vroeg actief werden. Ze zijn vervolgens genekt door de kou. Er zijn bijvoorbeeld aanmerkelijk minder bijen, wespen en hommels. Ik maak iedere week een telronde en in vergelijking met vorig jaar is het dramatisch hoe weinig insecten er zijn.’’ Volgens Van de Kaa heeft dat ook gevolgen voor de vogelstand. ,,Wij hebben jaarlijks zo'n tien zwaluwnesten bij onze schuur, nu zijn het er drie. Er zijn te weinig insecten om de jongen te voeren.’’ Volledig scherm Door de lange periode van koud weer hebben veel insecten het voorjaar niet overleefd. © AFP

