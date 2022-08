Na feest van zijn kinderen gilt Richard het plots uit van de pijn: het bleek foute boel

In Winterswijk, in de Achterhoek, werd Richard als oudste van drie kinderen geboren in een liefdeloos gezin. ,,Hij had nog een zus en broer’’, vertelt Margré. Hoewel Richard liever niet over zijn jeugd sprak, vertelt Margré dat Richard naar een dure kostschool werd gestuurd. ,,Dat was meer voor de buitenwereld.’’