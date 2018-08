Na gloeilamp ook halogeen in de ban (maar niemand die erom rouwt)

Lampen die in de Europese Unie in de handel worden gebracht, moeten vanaf 1 september minimaal energielabel B hebben. Halogeenpeertes zijn minder energiezuinig: ze hebben doorgaans energielabel C of D en vallen daarom af.

De Britse tabloids beklagen zich over de maatregel als wéér een bemoeienis van Brussel die de gewone consument op kosten jaagt - en dus een goede reden om uit de EU te stappen. ,,Consumenten zijn hier financieel de dupe van en het zijn altijd de armsten die te lijden hebben onder dit soort beleid'', jammert een woordvoerder van de pro-Brexit partij Ukip tegen de Britse krant The Guardian. ,,Klanten moeten de vrijheid hebben om zelf hun lampen te kiezen. Dat mag niet worden opgelegd door de EU.''

Dat de halogeenban consumenten geld gaat kosten, is volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal echter onzin. Sterker: wie geld wil besparen, doet er slim aan om alle halogeenlampen in huis vandaag nog te vervangen door zuinigere ledlampen. ,,Normaal is zo lang mogelijk met je spullen doen goed voor het milieu, maar dat geldt niet voor onzuinige lampen'', zegt woordvoerder Kirsten Palland van Milieu Centraal. ,,Een ledlamp verbruikt 75 procent minder energie dan een halogeenlamp en 85 procent minder dan een gloeilamp.''

De aanschafprijs van ledverlichting is weliswaar hoger, maar door het lage stroomverbruik verdien je die volgens de voorlichtingsorganisatie binnen vijf jaar terug. Daarna begint het besparen omdat een ledlamp langer meegaat - zo'n 15.000 branduren. Op een gemiddelde energierekening scheelt het vervangen van halogeen- door ledverlichting zo'n 50 euro per jaar.

Stapjes

U hóeft uw lampen echter niet weg te gooien: halogeenlampen mogen gewoon blijven branden tot ze stuk gaan. Voorlopig blijven ze ook nog wel even te koop, want winkels mogen hun bestaande voorraad nog verkopen.

De uitfasering van halogeen is al aangekondigd in 2009, toen ook de gloeilamp werd 'verboden'. De verlichtingsindustrie kreeg in stapjes de tijd om energiezuinigere lampen te gaan maken. De overgang naar ledverlichting moet Europa in 2025 een besparing van 15,2 miljoen ton CO2 hebben opgeleverd. De eerste typen halogeenspots (van 230 Volt) gingen in 2016 al in de ban. Philips Lighting, dat tegenwoordig Signify heet, sloot zijn laatste productielijn voor halogeenlampen in Europa al twee jaar geleden.

Hamsteren

De ban op gloeilampen riep destijds veel weerstand op. Consumenten én handelaren sloegen massaal aan het hamsteren. Tot op de dag van vandaag zijn in Nederland gloeilampen te koop. Bijvoorbeeld in de webshop Wijverkopennoggloeilampen.nl. Die doet al jaren goede zaken, zegt verkoper Alain Bachofner. ,,Vroeger kostte een gloeilamp een euro, inmiddels wel drie. De eigenaar heeft er goud geld mee verdiend. Er is nog altijd volop vraag naar. Vooral van oudere mensen. Die vinden een gloeilamp gezelliger. Maar ook cafés en restaurants zoeken gloeilampen. Die geven toch een warmere sfeer.''

Volledig scherm Gloeilampen geven gezelliger licht © LEX VERSPEEK/HH Zolders vol gloeilampen had de webshop op voorraad. Maar de bodem komt langzaam in zicht, zegt Bochhofner. ,,Helaas.''

Van de ban op halogeen verwacht hij geen grote klapper. ,,Het heeft niet zoveel zin om daar voorraden van in te slaan, omdat er inmiddels voor bijna alle halogeenlampen goede ledvervangers zijn.''

Nostalgie

Bij halogeen hebben mensen bovendien niet zo'n nostalgisch gevoel als bij de gloeilamp, merkt de verkoper. ,,Halogeenspotjes geven toch vooral praktisch licht. Harder, feller. Heel geschikt voor in je afzuigkap, omdat je wilt zien wat je kookt. Niet per se omdat het zo gezellig is.'' Voor mensen die hun hele plafond vol hebben hangen met dimbare halogeenspotjes is de ban op termijn echter wel vervelend, zegt hij, omdat zij bij een overstap op led ook de dimmers moeten vervangen.

In Nederlandse huizen hangen tientallen miljoenen halogeenlampen. Hoeveel precies is niet bekend; het laatste onderzoek daarnaar dateert van eind 2015. Toen had een gemiddeld gezin dertien halogeenlampen, elf gloeilampen, acht ledlampen en tien spaarlampen in huis.