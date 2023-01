Na grote imagoschade door arrestatie Van Eerd trekt Jumbo zich terug uit motorsport

In deze noodopvang zitten honderd jongens: ‘Ik bel elke avond mijn moeder, anders kan ik niet slapen’

Jongens zeulen met grote boodschappentassen en plastic tassen. Ze lopen op sportschoenen of badslippers door de lobby van hotel Gr8. Het is een drukte van belang, vandaag is wisseldag.

2 januari