Na hevige regenval blijft het eindelijk even droog

Hevige regenval zorgde afgelopen weekend voor veel overlast. In verschillende steden stonden de straten blank. Goed nieuws voor wie nu op de camping bivakkeert: het blijft eindelijk even droog. Hoewel de dag vandaag grijs begon, komen vanuit het noorden opklaringen. Daardoor trekt de bewolking geleidelijk aan over het zuiden het land uit, en gaan we een zonnige avond tegemoet.

Morgen blijft het in het hele land droog en stijgen de temperaturen naar 21 of 22 graden. Ook woensdag kunnen we een zonnetje en hier en daar een stapelwolk verwachten. Vanaf donderdag wordt het iets koeler. De temperatuur komt dan niet boven de 20 graden uit. Ook kan er plaatselijk een bui vallen.

Wie vindt dat het maar een matige zomer is, krijgt gelijk van meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Het is sowieso een hele natte zomer. Al kunnen de verschillen wel groot zijn per regio.’’ Wat de temperatuur betreft, is het een behoorlijk gemiddelde zomer, aldus de weerman. ,,Maar dat komt vooral doordat we een hele warme juni hadden, die voor juli en augustus compenseert. Als je alleen naar augustus kijkt, dan is het wel een opvallend koude maand. Al helemaal als je het vergelijkt met afgelopen drie zomers, die bijzonder warm waren.’’

Volledig scherm Toeristen in Volendam. © Hollandse Hoogte / ANP