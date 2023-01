Na kletsnat weer is er eindelijk zon op komst, al is dat voor één regio minder goed nieuws

De meeste regen viel in Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Drenthe. Volgens Berend van Straaten, meteroloog bij Weerplaza, had de omgeving van Dordrecht het flink te verduren. ,,Daar viel ruim 140 millimeter. Dat heeft voor veel wateroverlast gezorgd de afgelopen dagen. Hetzelfde geldt voor Apeldoorn.” In Oost-Brabant, Limburg en Zeeland viel de minste regen. Zo'n 60 tot 80 millimeter, blijkt uit data van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, gebaseerd op 260 weerstations in ons land.

Natte sneeuw

Het weer krijgt volgens hem een winters karakter. Het wordt kouder, zo'n 3 tot 5 graden. Woensdagavond en donderdag is er wel kans op winterse buien met natte sneeuw. ,,Maar de regenachtige dagen zoals we ze hebben gehad, zien we voorlopig niet in de vooruitzichten.”

Nog steeds watertekort

De hevige regenval heeft het watertekort in het midden en westen van Nederland inmiddels opgelost. In het oosten kunnen ze nog wel wat regen gebruiken, vertelt Odyl Zwienenberg van Waterschap Vechtstromen in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe. ,,In het zuidelijke deel van ons werkgebied is het tekort nog steeds 118 millimeter. Half september was dat nog 340 millimeter. Het is de afgelopen maand redelijk gedaald, maar dat wil nog niet zeggen dat het op peil is. We hopen dat er nog wat neerslag valt voor het groeiseizoen 1 april begint.”