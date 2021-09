Na lang wachten mag Piet eindelijk naar VS vliegen om zieke zoon te bezoeken

Man (55) denkt te chatten met ‘escort’ Quinten (16), maar praat tegen politie: ‘Wil je klantjes ontvangen?’

24 september Het was allemaal ‘voor de fun’. Dat is wat een 55-jarige man uit Loenen aan de Vecht misschien wel twintig keer verklaart, donderdagmiddag in de rechtbank. De Loenenaar dacht te chatten met de 16-jarige Quinten, maar voerde eigenlijk een gesprek met de politie. Hij werd de allereerste man in Nederland, die binnen een mensenhandelzaak is aangehouden dankzij de inzet van een online lokprofiel.