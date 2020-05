Na lichte stijging, nu weer daling aantal coronapatiënten op ic

Het aantal ernstig zieke Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is weer afgenomen, tot 323. Dat zijn 26 patiënten minder dan zondag. In het weekend stokte de daling even, maar de daling zet nu dus weer door. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

,,Naar nul zal het vrijwel zeker niet gaan”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ,,We zien nog steeds nieuwe besmettingen. Het virus is niet weg, dat krijgen we ook niet weg.” De bezetting op de ic’s zal dan ook voor langere tijd hoger blijven dan normaal.

Kuipers noemt het belangrijk dat Nederland ‘dicht op de bal blijft zitten’ door besmettingen snel met een test vast te stellen en goed contactonderzoek te doen. LCPS-hoofd Bas Leerink voegt eraan toe dat ziekenhuizen zich gereed maken voor een eventuele tweede piek van besmettingen. ,,We weten niet of die komt of wanneer die komt, maar we willen er wel op voorbereid zijn.” Leerink hoopt dat voorkomen kan worden dat de ziekenhuizen opnieuw worden overspoeld en de zorg voor mensen met ander aandoeningen weer sterk moet worden ingeperkt.

Sterfgevallen

De afgelopen 24 uur werden in ons land veertien sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gerapporteerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de dagelijkse rapportage worden verder 27 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en een toename van 146 vastgestelde besmettingen.

Het totale aantal overlijdens in ons land komt nu op 5694. Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat het werkelijke aantal coronadoden hoger ligt, omdat niet iedereen wordt getest. Het totale aantal personen dat met een coronainfectie in een ziekenhuisbed belandde, bedraagt nu 11.579. Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus staat op 44.141. Ook wat betreft de totale hoeveelheid infecties geldt dat het werkelijke aantal waarschijnlijk een stuk hoger ligt. Niet iedereen met, veelal milde, klachten wordt op het virus getest.

Gisteren werden er nog tien sterfgevallen en vijftien nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat waren opvallend lage cijfers en dat was dan ook het laagste aantal in de afgelopen twee maanden - eind maart, begin april lag het dagelijks gemelde aantal sterfgevallen nog boven de 150, met 175 gemelde overlijdens op 31 maart als piek.

Marion Koopmans, bijzonder hoogleraar virologie van het Erasmus MC, waarschuwde na de lage cijfers van gisteren voor te veel optimisme. ,,In het weekend zijn de cijfers altijd lager. Het virus is zeker nog niet weg. We moeten echt maandag afwachten om een duidelijker beeld te krijgen. De dalende cijfers passen wel in de trend, maar we kunnen zeker op basis van de cijfers van vandaag niet zeggen dat dit een trendbreuk is.” Vaak zijn de cijfers op dinsdag wat hoger, vanwege dat ‘weekendeffect’.

Oversterfte

Zoals bekend loopt de ziekte Covid-19, die door het virus wordt veroorzaakt, voor ouderen vaker fataal af en is het ziekteverloop bij jongeren doorgaans mild. Veruit de meeste overledenen waren ouder dan 70 jaar. Van de jongere mensen die de infectie niet hebben overleefd, leed 70 procent aan een onderliggende ziekte, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longaandoening.

De afgelopen weken bleek, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat er sprake is van ‘oversterfte’. Er overleden aanzienlijk meer mensen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral onder ouderen in verzorgingstehuizen is de sterfte hoog. Het RIVM erkent de cijfers en heeft aangegeven ze mogelijk in een later stadium mee te nemen in de rapportage.



Zowel de oversterfte als het dagelijkse aantal door het RIVM gemelde sterfgevallen loopt de laatste weken gestaag terug. Omdat GGD’en niet alle overlijdens direct doorgeven, en soms pas enkele dagen later zoals tijdens een weekend, worden de cijfers vaak pas later aangevuld.