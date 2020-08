Na ‘ongekend hete’ dag volgt zeer zwoele nacht (en het wordt nóg warmer)

,,Het is ongekend heet’’, zegt meteoroloog Michiel Severin na een recorddag. Het koelst was het nog op de Waddeneilanden, waar het ‘slechts’ 28 á 29 graden werd. Het Limburgse Maasdal was de warmste plek, met 37 graden op de thermometer. Die temperatuur wordt de komende dagen waarschijnlijk vaker gehaald in Limburg, maar ook in Noord-Brabant en de Achterhoek.



‘s Nachts wordt het eveneens opvallend warm. Afgelopen nacht daalden de temperaturen buiten de steden – waar het altijd warmer is dan op het platteland – plaatselijk nog tot een aangename 12 á 15 graden. Komende nacht blijft het buiten de steden echter zo’n 20 graden en in de steden zelfs 25 graden.



Wie de afkoeling van de nacht wil ervaren, moet erg vroeg op. Vandaag was het om 11.40 uur al 30 graden in De Bilt. De zon warmde de ‘s nachts afgekoelde lucht snel op, vanochtend tussen 07.00 en 08.00 uur met één graad per tien minuten.