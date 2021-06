Na recordzonnige weken mogelijk zwaar onweer en hagel rond middernacht

Vanavond trekken onweersbuien, waaronder zware, noordwaarts over Nederland. Vanaf 23.00 uur geldt code geel in Zeeland en Noord-Brabant. Een kletsnatte dip na wat verder de zonnigste eerste helft van juni ooit was.

De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag. Mensen worden geadviseerd niet te schuilen onder bomen en open water en open gebied te mijden. Vanaf 01.00 uur is code geel van kracht in het midden van het land, enkele uren later geldt dat voor het noorden van het land.

,,De lucht is erg vochtig en de temperatuur kan op vandaag op veel weerstations recordwaarden halen, dan is het bijna overal in ons land tropisch heet met 30 tot 35 graden. Bij de combinatie van zeer vochtige lucht en 30 graden of meer is de dreiging van zware onweersbuien in ons land vrij groot”, legt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza uit.

Het voelt benauwd aan en de luchtkwaliteit is niet best, waarschuwt het weerinstituut. ,,De vieze lucht kan bij mensen die er gevoelig voor zijn luchtwegklachten veroorzaken. Daarnaast kan bloeien gras ook hevige hooikoortsklachten veroorzaken. Kortom: genoeg redenen om vandaag rustig aan te doen”, vindt Woei’s collega Jaco van Wezel.

Klamme nacht

Het wordt dan ook een klamme nacht, waarin het niet kouder wordt dan 18 graden. ,,Daarbij trekken soms zware buien met onweer van zuid naar noord over ons land. Je zou in de nachtelijke uren wakker kunnen worden door het gekletter van de regen en de donder en bliksem”, verwacht Woei.

Overigens is de aanstaande klamme nacht minder warm dan afgelopen nacht, waarbij het in het zuiden en westen tot de eerste regionale tropennacht van 2021 kwam: een nachttemperatuur die niet onder 20 graden uit komt. In Hoek van Holland bleef het met 21,6 graden het warmst.

Intussen hebben we de zonnigste eerste helft van juni ooit achter de rug, meldt Weerplaza. De zon scheen gemiddeld over het land maar liefst 169 uur. Het oude record uit 1950 stond op 168 uur; gemiddeld schijnt de zon de eerste vijftien dagen van juni 103 uur. Ook was het flink warm: de gemiddelde temperatuur lag op 18,5 graden, alleen in 2007 was het nog warmer met 18,8 graden. Regionaal werd nog een 104 (!) jaar oud record geëvenaard: in Ell (Midden-Limburg) werd het met 31,6 graden net zo warm als op dezelfde dag in 1917.

