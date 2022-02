Na reis van 113 kilometer is deze kat weer thuis: 'Voortaan doe ik 'm een tracker om’

Het weerzien dinsdag in het Dordtse dierenasiel Louterbloemen is warm. Husman, die alleen een wondje op zijn koppie aan het avontuur heeft overgehouden, herkent zijn bazin meteen. ,,Ik ben zo blij’’, zegt Margot. De kat kroelt in zijn hok tegen het glas en als Margot hem eruit tilt, drukt hij zijn kopje meteen tegen haar gezicht. ,,Waar was je dan?’’, vraagt ze. ,,Je bent mager geworden.’’