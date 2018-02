Na roken en overgewicht nu ook alcoholgebruik door kabinet aangepakt

De staatssecretaris sprak de afgelopen maanden met instanties en deskundigen om concrete ideeën te verzamelen voor de invulling van het Preventieakkoord. Om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan zijn diverse ideeën geopperd, zoals het verminderen van verkooppunten en reclames en meer aandacht voor de mogelijke problemen in de zorg en op school. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen welke voorstellen de eindstreep halen en een plek krijgen in het Nationaal Preventieakkoord'', aldus Blokhuis.

De richtlijn van de Gezondheidsraad, maximaal één glas alcohol per dag, is volgens Blokhuis helder. ,,En die glazen mag je niet bij elkaar optellen en allemaal tegelijk in het weekend drinken, als je het gezond wilt houden. Dat moeten we ons allemaal veel beter realiseren.''