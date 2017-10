Touringcar te beschadigdDe Koerden die overal in Europa campagne voeren voor de vrijlating van PKK-leider Öcalan hebben hun demonstratie in Amsterdam op het laatste moment afgelast. De demonstratie die om 13.00 vanmiddag op het Museumplein plaats had moeten vinden, gaat niet door omdat de touringcar te zwaar beschadigd is bij de recente rellen in Antwerpen.

In Antwerpen ontstond afgelopen vrijdag een massale vechtpartij toen diezelfde touringcar - beplakt met Öcalan-portretten - door een straat reed waar veel Turken wonen: de Koerden uit de bus en de Turken in de Antwerpse wijk raakten slaags en gingen elkaar te lijf met stokken, staven en stoelen. Er raakten 8 personen gewond en 47 mensen werden gearresteerd.

De bus is na die vechtpartij vrijdagnacht doorgereden naar Nederland, zoals al op de planning stond: een bijeenkomst afgelopen zaterdag bij het Vredespaleis in Den Haag ging wel door. Toen het bedrijf dat de bus verhuurde hoorde dat het voertuig beschadigd was, werd de organisatie echter gesommeerd de wagen weer zo snel mogelijk in te leveren in Duitsland; het land waar de campagne begonnen is. De bus is aan de zijkant beschadigd; ook zijn er ruiten gesneuveld.

Volgens woordvoerder Kadri Baran van Dem Ned (de Nederlandse Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan die met de organisatoren van de ‘Free Öcalan’-campagne samenwerkt) verliep de demonstratie in Den Haag rustig. ,,De ongeregeldheden in Antwerpen hebben er geen invloed op gehad: er was alleen wel wat meer politie aanwezig dan gebruikelijk.’’

De mensen die meereizen met de toer - Koerden uit onder andere Duitsland, Zwitserland en Italië - waren volgens Baran wel ‘erg geschokt’ door wat er in België gebeurd is. ,,Er zaten ook oudere mensen bij die niet wisten wat hen overkwam. Ook de buschauffeur heeft er een heel vervelende ervaring aan overgehouden.’’

Provocatie

Er doen inmiddels meerdere theorieën de ronde over de vechtpartij in Antwerpen, onder meer dat de Koerden de Turken zouden hebben geprovoceerd door expres met een Öcalan-bus langs te rijden: voor veel Turken geldt de PKK-leider, die al sinds 1999 gevangen wordt gehouden door de Turkse overheid, als een terrorist.

Volgens Baran is er echter geen sprake van provocatie geweest. ,,De bus moest gedwongen een omleiding volgen en kwam toen per ongeluk terecht in een Antwerpse wijk waar altijd groepjes nationalistische Turken op straat rondhangen: zij hebben met auto’s de bus klemgereden; daarna is de vechtpartij begonnen.’’

Baran gaat er vanuit dat politieonderzoek zal uitwijzen dat niet de Koerden in de bus de aanstichter waren maar de Turken uit Antwerpen. Hij heeft wel ‘enige zorg’ gehad dat de rellen over zouden slaan naar Nederland. ,,Maar we zijn niet bang en organiseren onze demonstraties altijd heel zorgvuldig, zodat ze vreedzaam kunnen verlopen.’’ In Den Haag kwamen volgens hem afgelopen zaterdag zo’n 100 tot 150 mensen opdagen.