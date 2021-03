Na vernielingen en plundering gunt Den Bosch relschoppers een kans: ‘Ze verdienen mooie toekomst’

Ruim 43.000 handteke­nin­gen voor heropenen sportscho­len

10 maart Een petitie voor de heropening van sportscholen, yogastudio’s en zwembaden is in een week tijd ruim 43.000 keer ondertekend. Dat is genoeg om het burgerinitiatief, een uitgewerkt voorstel tot beleidsverandering, in de Tweede Kamer te bespreken. Volgens initiatiefnemers Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief en marketeer Maurice Ambaum behoort het faciliteren van sporten tot ‘essentiële dienstverlening’.