Na vogels, spinnen en vlinders, mag Nederlander vandaag bijen tellen

,,Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen'', stelt de organisatie Nederland Zoemt, die achter de eerste Nationale Bijentelling in Nederland zit.



Stap voor stap neemt de club die in actie komt voor bijen je mee bij het herkennen van de twintig bijensoorten die je eind april in je tuin tegen kunt komen. ,,Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet'', betoogt Nederland Zoemt. De organisatie wil graag weten waar de bijen wonen en met hoeveel ze zijn, zodat 'we ze beter kunnen helpen'.