Na vondst chemicaliën: 'Strengere regels voor drinkwater'

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) wil strengere regels om drinkwater beter te beschermen. Ze is bezorgd omdat dit jaar opeens GenX opdook in kraanwater in onder andere Alblasserdam, Zoetermeer en Den Haag.

Ook in het Rotterdamse drinkwater werd het goedje aangetroffen. In 2015 werd in Limburg alarm geslagen omdat drinkwater uit de Maas vervuild was met het giftige Pyrazool. Schreijer-Pierik stelt nu een aantal vragen aan Eurocommissaris Karmenu Velle (Milieu en waterbeleid).



,,Bij chemicaliën gaat het om de volksgezondheid en bijvoorbeeld vruchtbaarheid. GenX-stoffen zijn bovendien mogelijk kankerverwekkend'', aldus de CDA'er die pleit voor strengere regels en meer informatie over lozingen richting de drinkwaterbedrijven.

Verrast

Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, is blij met de actie van Schreijer-Pierik. Volgens de brancheorganisatie worden Nederlandse drinkwaterbedrijven regelmatig verrast omdat hun water bij het innamepunt opeens vervuild is met onbekende stoffen, waarvan de effecten en de bron niet bekend zijn. ,,Dan kan het soms weken duren voordat duidelijk is om welke stof en bron het gaat'', aldus Vewin.

De brancheorganisatie kaartte enige tijd geleden al aan dat de REACH-verordening volgens haar tekortschiet. REACH registreert en beoordeelt nieuwe chemische stoffen, voor toelating tot de Europese markt. De effecten op drinkwater worden echter onvoldoende in kaart gebracht, vindt Vewin. ,,In het kader van drinkwaterbronbescherming is dit wel van belang.''