Na zachte week volgt mogelijk flink koud winterweer

Op dit moment zijn er nog grote temperatuurverschillen in het land. Terwijl het in het noorden nog vriest, loopt de temperatuur in Limburg op tot elf graden. Wees voorzichtig als je de weg op moet in een van de noordelijke provincies, want vanmiddag en vanavond kan het in Friesland, Groningen en Drenthe glad worden door natte sneeuw. Code geel is hier daarom van kracht.