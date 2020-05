Na zijn hartinfarct kreeg Berend kanker: ‘Nu gaat het eigenlijk heel goed’

Drie Nederlan­ders en zes Belgen aangehou­den voor grootscha­li­ge cocaïne­smok­kel

23 mei In een onderzoek naar internationale drugssmokkel tussen Zuid-Amerika en Europa zijn drie Nederlanders aangehouden. Ook in België zijn zes verdachten aangehouden. Dat meldt vandaag de federale politie in België. De aanhoudingen vonden dinsdag al plaats. De Nederlanders worden mogelijk uitgeleverd.