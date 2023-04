Naakt push-ups doen onder dreiging van stokslagen: ‘Vernederend, mensonterend en ronduit sadistisch’

Al 172 dagen zonder warme dag: niets zo grillig als het weer

Net als we denken dat de lente nu echt haar intrede maakt in ons land, tuimelen we weer in wat lijkt op herfstachtig weer. Sterker nog: als dit wisselvallige weer tot eind april aanhoudt, is het al een halfjaar lang niet boven de 20 graden uitgekomen. Een unicum in Nederland, zeker de laatste jaren.