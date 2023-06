Naakte man leidt politie naar gegijzelden in bedrijfspand: ‘Had zijn handen op zijn rug gebonden’

De politie heeft dinsdagnacht drie gegijzelde personen gevonden in een bedrijfspand in Sittard. Dat meldt De Limburger . Agenten kwamen in eerste instantie af op een melding van een naakte man, die was vastgebonden buiten een gebouw in de omgeving.

De man kwam uit de richting van de supermarkten aan de Industriestraat en belde aanvankelijk aan bij een woning voor een bedrijfspand, waar niet werd opengedaan. Pas later zagen de bewoners op de camerabeelden wat er voor hun deur gebeurde. ,,We zijn ons helemaal rotgeschrokken toen we de beelden terugzagen", aldus de bewoonster. ,,We zagen een naakte man met zijn handen op de rug gebonden. Eerst tikte hij op het raam. Wat er verder precies is gebeurd weet ik niet precies. Het waren iets te indrukwekkende beelden, om eerlijk te zijn.”

Bij het bedrijf ernaast was toevallig nog een man aan het werk, weet de buurvrouw. Daar kreeg de naakte man uiteindelijk hulp. ,,En binnen een uur stond het terrein het helemaal vol met wagens van een speciale eenheid.”

Omstreeks 03.00 uur kwam de politie bij het pand aan. Eenmaal ter plaatse werden agenten gewezen op nog drie personen die werden vastgehouden. De sporen zouden uiteindelijk leiden naar de naastgelegen Handelsstraat.

Zeven verdachten

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft vervolgens een inval gedaan. Daarbij onder andere gebruikgemaakt van een zogenaamde bearcat, een zwaar gepantserd voertuig. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet nog volop onderzoek op de locatie. Een woordvoerder kon woensdagavond geen verdere informatie over de zaak geven.

Volgens De Limburger zijn zeven personen aangehouden in verband met de gijzeling. Hun advocaten zouden niet kunnen reageren, omdat hun cliënten allemaal in volledige beperkingen zitten, wat inhoudt dat ze met niemand behalve hun advocaat mogen praten. Het zou gaan om verdachten uit Nederland, Polen en Roemenië.

De situatie vond plaats op een industrieterrein dat volgens een bewoonster niet bewaakt wordt. Dat maakt het volgens haar een onveilig gebied, waar al vaker incidentjes zijn geweest. ,,Het is al langer rumoerig hier. Dit maakt het nog erger.”

