Nabestaande zaak Thijs H. spreekt: ‘Rug recht, zou m’n moeder zeggen’

‘Grootste kroegbaas van Nederland’ opgepakt op Malieveld en later naar ziekenhuis gebracht

6:42 Laurens Meyer, de grootste horeca-eigenaar van Nederland, is gistermiddag opgepakt bij de 1,5 meterdemonstratie in Den Haag. De horecabaas uit Etten-Leur heeft niet lang in de cel gezeten: vanwege een hartritmestoornis moest hij naar het ziekenhuis gebracht worden.