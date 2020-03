Nabestaanden en slachtoffers verbijsterd om reactie tramschutter Tanis: ‘Dit is een enorme klap’

Gökmen Tanis werd na zijn reactie meteen door agenten afgevoerd. Op het antwoord van de tramschutter reageerden nabestaanden in de zaal met schreeuwen, schelden en huilen. Tanis riep nog: ,,Ik geef niets om jullie”.



Eline is een van de twee vrouwen die door Tanis vorig jaar op 18 maart in een tram aan het 24 Oktoberplein in Utrecht werden neergeschoten. Ze raakte daarbij zwaargewond. Na de opmerking van de tramschutter barstte ze in hartverscheurend gehuil uit. De grote groep familieleden en vrienden die bij haar in de zaal zaten, ontfermden zich over haar. Eline verliet daarna de zaal.