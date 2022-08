Nabestaanden mortierdrama Mali willen vervolging Defensie: ‘Doofpot tot op het hoogste niveau’

informatie achtergehoudenHet ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie wisten dat achterstallig onderhoud de oorzaak was van het fatale mortierongeluk in Mali in 2016, maar brachten dat niet naar buiten.

In plaats daarvan hielden zij vast aan eigen onderzoeken, ook toen duidelijk werd dat die hoogstwaarschijnlijk niet konden kloppen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na aanvullend onderzoek.

Tekort geschoten

De OVV publiceerde in 2017 een snoeihard rapport waaruit bleek dat Defensie “ernstig tekort was geschoten”. De OVV concludeerde dat het ontstekingsmechanisme van de mortiergranaat instabiel was. Door vocht en warmte werden deze schokgevoelig en explosief. Dit veroorzaakte de vroegtijdige ontploffing van de mortiergranaat. Bij het mortierongeluk kwamen twee Nederlandse militairen om het leven en raakte een derde ernstig gewond.

Defensie en de KMar kwamen echter met eigen, andere onderzoeken en zetten vraagtekens bij de OVV-conclusies. Volgens Defensie was een fabricagefout de oorzaak van het ongeval. Door deze fout zou de granaat op scherp hebben gestaan.

Betrouwbaarheid

Omdat de feitenonderzoeken van de KMar en OVV niet eensluidend zijn over de toedracht, besloot het OM begin vorig jaar geen medewerkers van Defensie strafrechtelijk te vervolgen. Echter, een rapport van een deskundige bij de Britse Defensieafdeling DE&S, dat in 2019 in opdracht van het OM was gemaakt, onderschreef de conclusies van de OVV, maar dat werd niet met Defensie gedeeld.

,,Daarentegen schat het expertrapport de betrouwbaarheid van de zienswijze van het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie (KCW&M) - die stelt dat een mechanische afwijking van de ontsteker de oorzaak was - op minder dan 1 procent betrouwbaar”, zo luidde de conclusie. ,,Gelet op de bevindingen in het rapport was het te verwachten geweest dat het OM het rapport na lezing meteen in 2019 met Defensie, in de rol als verantwoordelijk werkgever had gedeeld”, schrijft de OVV in het woensdag gepubliceerde rapport.

De OVV besloot het eigen onderzoek uit 2017 te heropenen omdat de eigen conclusies conflicteerden met die van onder meer Defensie, maar stelt nu vast dat er ‘geen nieuwe feiten zijn gevonden die aanleiding geven tot heroverweging van de conclusies uit het eerdere onderzoek’.

Nabestaanden

De nabestaanden van de twee militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) willen een strafrechtelijk onderzoek naar de gebeurtenis, zegt hun advocaat Michael Ruperti. Het Openbaar Ministerie wilde daar eerder niet aan beginnen omdat er geen eenduidigheid over de oorzaak zou zijn.

Volgens Ruperti hebben de Koninklijke Marechaussee en het OM 'gebrekkig onderzoek’ gedaan en de verkeerde conclusies getrokken. De nabestaanden zijn blij met het nieuwe rapport van de OVV, zegt hij. ,,Wat ons betreft is er sprake van een doofpot tot op het hoogste niveau bij Defensie”, aldus de raadsman. Volgens hem heeft de leider van het onderzoek naar het ongeval bij Defensie ook gezegd dat hoge militairen niet de waarheid hebben verteld. ,,Er zijn feiten achtergehouden.”

Politiek verantwoordelijk

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert nam vanwege de situatie ontslag als minister van Defensie. ,,Ik ben politiek verantwoordelijk. Ik neem die verantwoordelijkheid ten volle’', zei Hennis. ,,Het stopt hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie’'. Ze liet weten dat tekorten bij Defensie nooit een excuus kunnen zijn. Ook generaal Tom Middendorp stapte op. Hij was de hoogste militair van Defensie.

Hennis zei dat op meerdere momenten ‘menselijk handelen en niet-handelen tezamen de context hebben gevormd voor de tragische gebeurtenissen, waarbij twee van onze militairen zijn omgekomen en een derde militair zwaargewond is geraakt. Dit is onverteerbaar’.

Het ongeluk gebeurde ten zuiden van Kidal, op bijna 300 kilometer van Gao. Daar is de Nederlandse hoofdmacht gestationeerd voor deelname aan de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma).