Nabestaanden tegen Willem Holleeder: Je bent een laffe hond

Kort ervoor had Van der Bijls dochter - destijds 18 jaar - in tranen verteld hoe haar vader haar kort voor zijn dood had toevertrouwd: ,,’Meid, als ik word doodgeschoten, dan heeft Willem het gedaan’. Ik zei nog: ‘doe niet zo gek’. En toen was hij dood en was alles kapot’.’’

Schadeclaim

Het is dag 47 in het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder. Zus Astrid Holleeder bracht gisteren opnieuw heimelijk gemaakte geluidsopnames in tegen haar broer. De opnames zullen morgen worden besproken als Astrid en haar zus Sonja weer worden verhoord.



In maart bracht Astrid al zestien aanvullende opnames in. Die maakte ze stiekem om ervoor te zorgen dat ze de verklaringen kon borgen die ze tegen haar broer was gaan afleggen, onder meer over moorden.



Het is nog onduidelijk wat voor onderwerpen op de nieuwe opnames aan de orde komen, maar de mededeling over ‘het bandjesnieuws’ door zijn advocaat Sander Janssen kwam gisteren hard aan voor Willem Holleeder. Die was woedend. ,,Ik heb vanaf dag één (van het proces) gezegd dat Astrid dit spelletje zal blijven spelen en ze blijft het gewoon doen! Het begint wel vervelend te worden nu allemaal. Ik maak me niet druk over de inhoud, maar ik vind het toch brutaal dat ze dat zo doet en dat ze (in een interview) in The New Yorker heeft gezégd dat ze hier spelletjes speelt’’, fulmineerde Holleeder.